"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення
Сьогодні, 7 червня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Впродовж дня будуть здійснюватися встановлення та перевірка систем сповіщення в районах вулиць:
- Хімічної,
- Боровського,
- Косовської,
- 7-ї ст. Люстдорфської дороги.
Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень.
В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 20 тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 710 разів.
Де найчастіше лунала тривога
- Харківська область — 2 208 рази;
- Донецька область — 2 206 рази;
- Запорізька область — 1 882 рази;
- Дніпропетровська область — 1 751 раз;
- Миколаївська область — 1 124 рази.
Де була найтриваліша тривога
- Луганська область — 428 днів;
- Донецька область — 77 днів;
- Харківська область — 75 днів;
- Запорізька область — 65 днів;
- Дніпропетровська область — 57 днів;
А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 28 днів 6 годин та 44 хвилини.
Нагадаємо, ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові кораблі. Втім ракетоносіїв серед них немає. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.