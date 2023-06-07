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"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення

7 червня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення
Сирена оповіщення. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 червня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Впродовж дня будуть здійснюватися встановлення та перевірка систем сповіщення в районах вулиць:

  • Хімічної,
  • Боровського,
  • Косовської,
  • 7-ї ст. Люстдорфської  дороги.

Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень.

В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 20 тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 710 разів. 

Де найчастіше лунала тривога 

  • Харківська область — 2 208 рази; 
  • Донецька область — 2 206 рази; 
  • Запорізька область — 1 882 рази; 
  • Дніпропетровська область — 1 751 раз; 
  • Миколаївська область — 1 124 рази. 

Де була найтриваліша тривога 

  • Луганська область — 428 днів; 
  • Донецька область — 77 днів; 
  • Харківська область — 75 днів; 
  • Запорізька область — 65 днів; 
  • Дніпропетровська область — 57 днів; 

А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 28 днів 6 годин та 44 хвилини. 

Нагадаємо, ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові кораблі. Втім ракетоносіїв серед них немає. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

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