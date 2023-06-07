"Повітряна тривога": де в Одесі тестуватимуть системи сповіщення

Сирена оповіщення. Фото: google

Сьогодні, 7 червня, в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме в деяких районах міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Впродовж дня будуть здійснюватися встановлення та перевірка систем сповіщення в районах вулиць:

Хімічної,

Боровського,

Косовської,

7-ї ст. Люстдорфської дороги.

Можливе короткочасне звучання сирен та голосових сповіщень.

В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 20 тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 710 разів.

Де найчастіше лунала тривога

Харківська область — 2 208 рази;

Донецька область — 2 206 рази;

Запорізька область — 1 882 рази;

Дніпропетровська область — 1 751 раз;

Миколаївська область — 1 124 рази.

Де була найтриваліша тривога

Луганська область — 428 днів;

Донецька область — 77 днів;

Харківська область — 75 днів;

Запорізька область — 65 днів;

Дніпропетровська область — 57 днів;

А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 28 днів 6 годин та 44 хвилини.

Нагадаємо, ворог вивів на бойове чергування в Чорне море додаткові кораблі. Втім ракетоносіїв серед них немає. Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.