"Воздушная тревога": где в Одессе будут тестировать системы оповещения

Сирена оповещения. Фото: google

Сегодня, 7 июня, в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В течение дня будут производиться установка и проверка систем оповещения в районах улиц:

Химическая,

Боровского,

Косовской,

7-й ст. Люстдорфская дорога.

Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений.

В Украине за время полномасштабного вторжения России было объявлено более 20 тысяч воздушных тревог. Между тем одесситы и жители региона были в опасности 710 раз.

Где чаще всего звучала тревога

Харьковская область — 2 208 раз;

Донецкая область — 2 206 раз;

Запорожская область — 1882 раза;

Днепропетровская область — 1 751 раз;

Николаевская область — 1 124 раза.

Где была самая продолжительная тревога

Луганская область — 428 дней;

Донецкая область — 77 дней;

Харьковская область — 75 дней;

Запорожская область — 65 дней;

Днепропетровская область — 57 дней;

А вот Одесчина — на 15 месте с продолжительностью в 28 дней 6 часов и 44 минуты.

Напомним, враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные корабли. Впрочем, ракетоносителей среди них нет. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.