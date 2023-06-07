"Воздушная тревога": где в Одессе будут тестировать системы оповещения
Сегодня, 7 июня, в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В течение дня будут производиться установка и проверка систем оповещения в районах улиц:
- Химическая,
- Боровского,
- Косовской,
- 7-й ст. Люстдорфская дорога.
Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений.
В Украине за время полномасштабного вторжения России было объявлено более 20 тысяч воздушных тревог. Между тем одесситы и жители региона были в опасности 710 раз.
Где чаще всего звучала тревога
- Харьковская область — 2 208 раз;
- Донецкая область — 2 206 раз;
- Запорожская область — 1882 раза;
- Днепропетровская область — 1 751 раз;
- Николаевская область — 1 124 раза.
Где была самая продолжительная тревога
- Луганская область — 428 дней;
- Донецкая область — 77 дней;
- Харьковская область — 75 дней;
- Запорожская область — 65 дней;
- Днепропетровская область — 57 дней;
А вот Одесчина — на 15 месте с продолжительностью в 28 дней 6 часов и 44 минуты.
Напомним, враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные корабли. Впрочем, ракетоносителей среди них нет. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.