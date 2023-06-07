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"Воздушная тревога": где в Одессе будут тестировать системы оповещения

7 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Воздушная тревога": где в Одессе будут тестировать системы оповещения
Сирена оповещения. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 июня, в Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В течение дня будут производиться установка и проверка систем оповещения в районах улиц:

  • Химическая,
  • Боровского,
  • Косовской,
  • 7-й ст. Люстдорфская дорога.

Возможно кратковременное звучание сирен и голосовых уведомлений.

В Украине за время полномасштабного вторжения России было объявлено более 20 тысяч воздушных тревог. Между тем одесситы и жители региона были в опасности 710 раз.

Где чаще всего звучала тревога

  • Харьковская область — 2 208 раз;
  • Донецкая область — 2 206 раз;
  • Запорожская область — 1882 раза;
  • Днепропетровская область — 1 751 раз;
  • Николаевская область — 1 124 раза.

Где была самая продолжительная тревога

  • Луганская область — 428 дней;
  • Донецкая область — 77 дней;
  • Харьковская область — 75 дней;
  • Запорожская область — 65 дней;
  • Днепропетровская область — 57 дней;

А вот Одесчина — на 15 месте с продолжительностью в 28 дней 6 часов и 44 минуты.

Напомним, враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные корабли. Впрочем, ракетоносителей среди них нет. Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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