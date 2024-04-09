Повітряна тривога в Україні вранці, 9 квітня

Ракета у небі. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу вранці, 9 квітня. Небезпека пов'язана із загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та моніторингові пабліки у Telegram.

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Повітряна тривога в Одесі та області 9 квітня

08:37 в Одесі та регіоні оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових пабліків, існує загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису

Скриншот допису

Мапа тривог

Станом на 08:44 "почервоніли" половина областей України.

Скриншот

Нагадаємо, окупаційна армія РФ у ніч проти 9 квітня випустила по Україні 20 ударних дронів типу Shahed та чотири ракети С-300. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі БпЛА.

Під прицілом була і Одещина. Сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.