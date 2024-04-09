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Воздушная тревога в Одессе — какая угроза

9 апреля 2024 08:40
обновлено: 08:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине утром, 9 апреля
Ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Одессе и области объявили воздушную тревогу утром, 9 апреля. Опасность связана с угрозой баллистических обстрелов.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и мониторинговые паблики в Telegram.

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Воздушная тревога в Одессе и области 9 апреля

08:37 в Одессе и регионе объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых пабликов существует угроза применения баллистического вооружения.

Воздушная тревога 9 апреля
Скриншот поста
Воздушная тревога 9 апреля
Скриншот поста

Карта тревог

По состоянию на 08:44 "покраснела" половина областей Украины.

Воздушная тревога 9 апреля
Скриншот 

Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.

Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Одесса
война
россияне
Одесская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине
Олег Кипер

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