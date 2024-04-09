Воздушная тревога в Украине утром, 9 апреля

Воздушная тревога в Одессе — какая угроза
В Одессе и области объявили воздушную тревогу утром, 9 апреля. Опасность связана с угрозой баллистических обстрелов.
Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и мониторинговые паблики в Telegram.
Воздушная тревога в Одессе и области 9 апреля
08:37 в Одессе и регионе объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых пабликов существует угроза применения баллистического вооружения.
Карта тревог
По состоянию на 08:44 "покраснела" половина областей Украины.
Напомним, оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все враждебные БПЛА.
Под прицелом была и Одесская область. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
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