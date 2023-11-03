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Повітряна тривога — в Одесі тестуватимуть систему оповіщення

3 листопада 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тестуватимуть систему оповіщення
Система оповіщення у місті. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Найближчим часом в Одесі тестуватимуть системи сповіщення. Сигнал повітряної тривоги лунатиме у Хаджибейському районі міста. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"Протягом найближчих двох годин здійснюватимуться заходи з перевірки працездатності засобів оповіщення в районі вул. Івана та Юрія Лип. Можливе короткочасне звучання сирени", — йдеться у повідомленні. 

Втім, крім тестування системи, можливе звучання й справжньої тривоги. Тож варто слідкувати за інформацією на офіційних джерелах.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста повинні бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Загалом в місті працюють 353 захисні споруди всіх форм власності, з них 85 — у комунальній власності. За останні три місяці ми змогли збільшити місткість укриттів втричі, і зараз в них можуть сховатися 460 тисяч людей.

Нагадаємо, в Одеській області налічується 2453 укриття. Більшість із них — це найпростіші захисні споруди, 923 — профільні захисні споруди, а ще 602 — протирадіаційні укриття

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