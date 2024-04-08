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Повітряна тривога в Одесі — з чим пов'язана небезпека

8 квітня 2024 08:52
оновлено: 08:57
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Одесі у понеділок, 8 квітня.
Ракета у небі. Фото ілюстративне: depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу у понеділок вранці, близько 08:41. Загроза пов'язана із застосуванням балістичного обстрілу. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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08:41 Кіпер повідомив про повітряну тривогу. 

Повітряна тривога в Одесі в понеділок
Скриншот допису

08:44 Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського регіону перебувати в укриттях. Як відомо, небезпека пов'язана із загрозою застосування балістичного обстрілу. 

Повітряна тривога в Одесі в понеділок
Скриншот допису

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

Одеса
війна
українці
росіяни
обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні
Олег Кіпер

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