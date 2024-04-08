Воздушная тревога в Одессе в понедельник, 8 апреля

Ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одессе и области объявили воздушную тревогу в понедельник утром около 08:41. Угроза связана с применением баллистического обстрела.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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08:41 Кипер сообщил о воздушной тревоге.

Скриншот поста

08:44 Кипер призвал жителей Одессы и Одесского региона находиться в укрытиях. Как известно, опасность связана с угрозой применения баллистических обстрелов.

Скриншот поста

Напомним, российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.

В частности, российские террористы в очередной раз направили несколько волн ударных беспилотников по южным регионам. В Одесском районе есть попадания и разрушения.