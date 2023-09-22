Повітряна тривога в Одеській області 22 вересня

Запуск ракети. Фото: google

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога, — ракетна небезпека!" — йдеться в повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 13:44. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації.

Допис спільноти Повітряна тривога. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу

Оновлено 13:46. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.