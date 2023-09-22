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Повітряна тривога: в Одеській області оголошено ракетну небезпеку

22 вересня 2023 13:42
оновлено: 13:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повітряна тривога в Одеській області 22 вересня
Запуск ракети. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога,  ракетна небезпека!" — йдеться в повідомленні. 

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Оновлено 13:44. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації. 

Допис спільноти Повітряна тривога. Фото: скриншот
Допис спільноти Повітряна тривога. Фото: скриншот

Де оголосили повітряну тривогу 

Оновлено 13:46. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим. 

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. 

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