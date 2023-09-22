Повітряна тривога в Одеській області 22 вересня

Повітряна тривога: в Одеській області оголошено ракетну небезпеку
В Одеській області оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! В областях, де оголошена повітряна тривога, — ракетна небезпека!" — йдеться в повідомленні.
Оновлено 13:44. В моніторингових каналах повідомляють про активність ворожої авіації.
Де оголосили повітряну тривогу
Оновлено 13:46. Повітряна тривога оголошена в низці областей України. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та тимчасово окупований Крим.
Оновлено 13:50. Відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, в Чорному морі перебуває шість ворожих кораблів. Ворог завів до пункту базування ракетоносій. Втім, ситуація може змінитись всього за кілька годин. Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.