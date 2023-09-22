Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Воздушная тревога: в Одесской области объявлена ракетная опасность arrow

Воздушная тревога: в Одесской области объявлена ракетная опасность

22 сентября 2023 13:42
обновлено: 13:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Воздушная тревога в Одесской области 22 сентября
Запуск ракеты. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 13:44. В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской авиации.

Сообщение сообщества Воздушная тревога. Фото: скриншот
Сообщение сообщества Воздушная тревога. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 13:46. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги.

Новость дополняется.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз