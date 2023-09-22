Воздушная тревога в Одесской области 22 сентября

Запуск ракеты. Фото: google

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Обновлено 13:44. В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской авиации.

Сообщение сообщества Воздушная тревога. Фото: скриншот

Где объявили воздушную тревогу

Обновлено 13:46. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги.

Новость дополняется.