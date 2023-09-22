Воздушная тревога в Одесской области 22 сентября

Воздушная тревога: в Одесской области объявлена ракетная опасность
22 сентября 2023 13:42
обновлено: 13:49
Запуск ракеты. Фото: google
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Военные сообщают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Внимание! В областях, где объявлена воздушная тревога - ракетная опасность!", - говорится в сообщении.
Обновлено 13:44. В мониторинговых каналах сообщается об активности вражеской авиации.
Где объявили воздушную тревогу
Обновлено 13:46. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и временно оккупированном Крыму.
Обновлено 13:50. Отбой воздушной тревоги.
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