"Повітряна тривога": в одному з районів Одеси увімкнули сповіщення про небезпеку
На вулиці Старопортофранківській проводиться ремонт обладнання, що оповіщує населення про повітряну тривогу. Поодинокі звуки сирени, які ви можете почути приблизно до 11.30, — перевірка роботи гучномовця.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
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В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 18 тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 661 раз.
Де найчастіше лунала тривога
- Харківська область — 1 932 рази;
- Донецька область — 1 752 рази;
- Запорізька область — 1 566 разів;
- Дніпропетровська область — 1 526 разів;
- Миколаївська область — 1 039 разів.
Де була найтриваліша тривога
- Луганська область — 331 день;
- Харківська область — 66 днів;
- Донецька область — 58 днів;
- Запорізька область — 53 дні;
- Дніпропетровська область — 48 днів;
А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 25 днів 11 годин та 15 хвилин.
Тим часом в Чорному морі поменшало кораблів рф. Однак загроза ракетних ударів залишається, адже не всі ракетоносії заведені в пункти базування.