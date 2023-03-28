"Повітряна тривога": в одному з районів Одеси увімкнули сповіщення про небезпеку

Загрози наразі немає

На вулиці Старопортофранківській проводиться ремонт обладнання, що оповіщує населення про повітряну тривогу. Поодинокі звуки сирени, які ви можете почути приблизно до 11.30, — перевірка роботи гучномовця.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 18 тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 661 раз.

Де найчастіше лунала тривога

Харківська область — 1 932 рази;

Донецька область — 1 752 рази;

Запорізька область — 1 566 разів;

Дніпропетровська область — 1 526 разів;

Миколаївська область — 1 039 разів.

Де була найтриваліша тривога

Луганська область — 331 день;

Харківська область — 66 днів;

Донецька область — 58 днів;

Запорізька область — 53 дні;

Дніпропетровська область — 48 днів;

А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 25 днів 11 годин та 15 хвилин.

Тим часом в Чорному морі поменшало кораблів рф. Однак загроза ракетних ударів залишається, адже не всі ракетоносії заведені в пункти базування.