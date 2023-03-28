"Воздушная тревога": в одном из районов Одессы включено уведомление об опасности
На улице Старопортофранковской производится ремонт оборудования, оповещающего население о воздушной тревоге. Единичные звуки сирены, которые вы можете услышать до 11.30, — проверка работы громкоговорителя.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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В Украине за время полномасштабного вторжения россии было объявлено более 18 тысяч воздушных тревог. Между тем, одесситы и жители региона были в опасности 661 раз.
Где чаще всего звучала тревога
- Харьковская область — 1 932 раза;
- Донецкая область — 1 752 раза;
- Запорожская область — 1566 раз;
- Днепропетровская область — 1 526 раз;
- Николаевская область — 1 039 раз.
Где была самая продолжительная тревога
- Луганская область — 331 день;
- Харьковская область — 66 дней;
- Донецкая область — 58 дней;
- Запорожская область — 53 дня;
- Днепропетровская область — 48 дней;
А вот Одесчина — на 15 месте, с продолжительностью в 25 дней 11 часов и 15 минут.
Между тем в Черном море стало меньше кораблей россии. Однако угроза ракетных ударов остается, ведь не все ракетоносители заведены в пункты базирования.