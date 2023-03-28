"Воздушная тревога": в одном из районов Одессы включено уведомление об опасности

Угрозы пока нет

На улице Старопортофранковской производится ремонт оборудования, оповещающего население о воздушной тревоге. Единичные звуки сирены, которые вы можете услышать до 11.30, — проверка работы громкоговорителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В Украине за время полномасштабного вторжения россии было объявлено более 18 тысяч воздушных тревог. Между тем, одесситы и жители региона были в опасности 661 раз.

Где чаще всего звучала тревога

Харьковская область — 1 932 раза;

Донецкая область — 1 752 раза;

Запорожская область — 1566 раз;

Днепропетровская область — 1 526 раз;

Николаевская область — 1 039 раз.

Где была самая продолжительная тревога

Луганская область — 331 день;

Харьковская область — 66 дней;

Донецкая область — 58 дней;

Запорожская область — 53 дня;

Днепропетровская область — 48 дней;

А вот Одесчина — на 15 месте, с продолжительностью в 25 дней 11 часов и 15 минут.

Между тем в Черном море стало меньше кораблей россии. Однако угроза ракетных ударов остается, ведь не все ракетоносители заведены в пункты базирования.