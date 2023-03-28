Шторм відсунув кораблі рф до пунктів базування, втім загроза обстрілів залишається
В Чорному морі поменшало кораблів рф. Однак загроза ракетних ударів залишається, адже не всі ракетоносії заведені в пункти базування.
Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
-
Штучний інтелект поставив собаці діагноз, який не міг встановити лікар
-
Вісім областей України залишилися без електроенергії через негоду: де не буде світла
-
Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року
-
Дружина зірки "ПСЖ" зі скандалом подала на розлучення
-
На Харківщині викрили колаборантку, яка допомагала окупантам у Куп'янську
-
Рекордний показник: скільки за місяць зібрав в кінотеатрах мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
-
У Мінську відреагували на план путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі: чим це загрожує
-
Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні
-
Одеські поліцейські запобігли продажу небезпечного товару
-
Майже стриптиз від Клум, Свіфт в капюшоні та Пінк з дітьми: як пройшла премія IHeartRadio
"В нас на кілька діб оголошено штормове попередження. Корабельне угруповування ворога в Чорному морі зменшено до сімох одиниць, на чергуванні залишили тільки один підводний ракетоносій. До чотирьох ракет типу “Калібр” споріднені до пусків. Це не така велика кількість як була, але загроза залишається на досить високому рівні", — зазначила Наталя Гуменюк.
Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.
Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.
Крім того, бойові пуски окупанти можуть здійснювати зі стратегічної авіації.
Речниця ОК "Південь" розповідала, що наразі вочевидь будуть використовуватись точкові атаки. Чи ракетні, чи "Шахедні". Ворог отримав чергову підтримку з дронами-камікадзе.
В пріоритеті залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.
Обстріли Одещини
Нагадаємо, ввечері 23 березня по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім, сили ППО очікували такої атаки та були в постійні бойовій готовності.
Також 21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.