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Шторм отодвинул корабли рф к пунктам базирования, впрочем, угроза обстрелов остается

28 марта 2023 11:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Возможны пуски с подлодки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море стало меньше кораблей россии. Однако угроза ракетных ударов остается, ведь не все ракетоносители заведены в пункты базирования.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"У нас на несколько суток объявлено штормовое предупреждение. Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена до семи единиц, на дежурстве оставили только один подводный ракетоноситель. До четырех ракет типа "Калибр" родственны пускам. Это не такое большое количество как было, но угроза остается на достаточно высоком уровне", — отметила Наталья Гуменюк.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Кроме того, боевые пуски оккупанты могут осуществлять со стратегической авиации.

Представитель ОК "Юг" рассказывала, что пока очевидно будут использоваться точечные атаки. Или ракетные, или "Шахедные". Враг получил очередную поддержку с дронами-камикадзе.

В приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.

Обстрелы Одесчины

Напомним, вечером 23 марта по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и были в постоянной боевой готовности.

Также 21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы — это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.

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