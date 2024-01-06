Повітряна тривога звучить в Одесі та області
Повітряна тривога звучить в Одесі та області зараз, 6 січня. Моніторингові канали повідомляють про пуск ракет у бік південних регіонів України.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Оновлено: 15.12 оголошено відбій повітряної тривоги.
Де оголошено повітряну тривогу
Наразі існує небезпека для:
- Одеської області
- Дніпропетровської області
- Донецької області
- Харківської області
Також на карті позначено червоним кольором Луганську область та Кримський півострів.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, станом на ранок 6 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири російських кораблі. Наразі ракетоносії не спостерігаються, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
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