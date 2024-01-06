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Воздушная тревога звучит в Одессе и области

6 января 2024 14:56
обновлено: 15:14
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воздушная тревога звучит в Одессе и области
Громкоговорители. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Воздушная тревога звучит в Одессе и области сейчас, 6 января. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет в сторону южных регионов Украины.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот

Обновлено: 15.12 объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует опасность для:

  • Одесской области
  • Днепропетровской области
  • Донецкой области
  • Харьковской области

Также на карте отмечены красным цветом Луганская область и Крымский полуостров.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, по состоянию на утро 6 января в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

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