Воздушная тревога звучит в Одессе и области
Воздушная тревога звучит в Одессе и области сейчас, 6 января. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ракет в сторону южных регионов Украины.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Обновлено: 15.12 объявлен отбой воздушной тревоги.
Где объявлена воздушная тревога
В настоящее время существует опасность для:
- Одесской области
- Днепропетровской области
- Донецкой области
- Харьковской области
Также на карте отмечены красным цветом Луганская область и Крымский полуостров.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, по состоянию на утро 6 января в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре российских корабля. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.
Читайте Новини.LIVE!