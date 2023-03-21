Повітряні сили ЗСУ збили керовані ракети над Одещиною: всі подробиці

Завдяки ефективній роботі сил ППО вдалося знищити частину ракет ворога

Увечері, 21 березня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В небі над регіоном збили дві керовані авіаційні ракети ворога.

Про це повідомляють у Повітряних силах України.

Що відомо

У відомстві розповіли, що близько 19:40 21 березня у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59.

Зазначається, що ракети були випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, 21 березня ввечері в Одесі було чутно вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.

ДСНС повідомляє, що постраждав 3-поверховий будинок в одному з районів Одеси, осколками чи попаданням — поки що невідомо.

Згодом влада розповіла подробиці обстрілу. Відомо про трьох постраждалих.