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Воздушные силы ВСУ сбили управляемые ракеты над Одесской областью: все подробности

21 марта 2023 22:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Благодаря эффективной работе сил ПВО удалось уничтожить часть ракет противника
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером, 21 марта, в Одесской области объявили воздушную тревогу. В небе над регионом сбили две управляемые авиационные ракеты врага.

Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

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Что известно

В ведомстве рассказали, что около 19:40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59.

Отмечается, что ракеты были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

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Напомним, 21 марта вечером в Одессе были слышны взрывы. Россияне атаковали город ракетами.

ГСЧС сообщает, что пострадал 3-этажный дом в одном из районов Одессы, осколками или попаданием — пока неизвестно.

Впоследствии власти рассказали подробности обстрела. Известно о трех пострадавших.

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