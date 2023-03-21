Воздушные силы ВСУ сбили управляемые ракеты над Одесской областью: все подробности

Благодаря эффективной работе сил ПВО удалось уничтожить часть ракет противника

Вечером, 21 марта, в Одесской области объявили воздушную тревогу. В небе над регионом сбили две управляемые авиационные ракеты врага.

Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

Что известно

В ведомстве рассказали, что около 19:40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59.

Отмечается, что ракеты были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

Напомним, 21 марта вечером в Одессе были слышны взрывы. Россияне атаковали город ракетами.

ГСЧС сообщает, что пострадал 3-этажный дом в одном из районов Одессы, осколками или попаданием — пока неизвестно.

Впоследствии власти рассказали подробности обстрела. Известно о трех пострадавших.