Нові проєкти перебудови Миколаєва: що пропонують фахівці

Концепт перебудови Миколаєва. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві представили нові проєкти, спрямовані на трансформацію міста. Фахівці планують покращити інфраструктуру суднобудування, розмістити у межах регіону морський індустріальний парк, а також улаштувати міську набережну.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

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Морський індустріальний парк

За планами італійської компанії One Works, що показала проєкт, індустріальний парк стане логістичним та інноваційним центром. Завдяки парку може з'явитися понад 4 000 робочих місць, окрім цього його дохід щорічно складатиме близько 180 млн грн. Парк планується побудувати на площі 180 га між Баштанським та Херсонським шосе.

Фахівці пропонують улаштувати індустріальний парк. Фото: Миколаївська міськрада

Нова набережна

Проєкт оновлення прибережного простору передбачає улаштування набережної на Інгулі, яка стане місцем для відпочинку, спорту та громадських заходів. Там хочуть побудувати нові причали для катерів та яхт, Водний палац, Клуб юних моряків, муніципальний яхт-клуб, дитячі спортивні школи та навіть готель.

Проєкт нової набережної у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

"Відпочинок на воді, спорт, масові громадські заходи, виставки, водний туризм і пляжний відпочинок на нижній набережній Інгулу мають отримати нове обличчя", — вважає керівник цього напряму проєкту Володимир Сисоєв.

Проєкт суднобудівного заводу

На меті фахівців — зберегти історичних будівель заводу, створити зелені зони та майданчики для малого суднобудування та технологічного парку. Окрім цього, у проєктах передбачено створення музею кораблів під відкритим небом, офісних та житлових будинків, театру та канатної дороги, яка з'єднає обидва береги річки.

"Ми намагалися з усіх сторін подивитись на майбутнє старішого суднобудівного заводу нашого міста, зберегти суднобудування і закласти його розвиток з урахуванням світових тенденцій в цій сфері, що спираються на високотехнологічне виробництво і створення кластерів", — зазначив керівник експертної групи з розробки концепції Ігор Лисицький.

Нагадаємо, що команда архітекторів з Одеси представила амбіційний проєкт реконструкції пішохідного проспекту Українських Героїв, що розташований у самому серці міста. Його концепція полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.