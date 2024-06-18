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Полная перезагрузка города — как специалисты планируют преобразить Николаев

18 июня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новые проекты перестройки Николаева: что предлагают специалисты
Концепт перестройки Николаева. Фото: Николаевский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве представлены новые проекты, направленные на трансформацию города. Специалисты планируют улучшить инфраструктуру судостроения, разместить в регионе морской индустриальный парк, а также обустроить городскую набережную.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

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Морской индустриальный парк

По планам итальянской компании One Works, которая представила проект, индустриальный парк станет логистическим и инновационным центром. Благодаря парку может появиться более 4 000 рабочих мест, кроме того, его доход ежегодно составит около 180 млн грн. Парк планируется построить на площади 180 га между Баштанским и Херсонским шоссе.

Проект перестройки Николаева
Специалисты предлагают устроить индустриальный парк. Фото: Николаевский горсовет

Новая набережная

Проект обновления прибрежного пространства предусматривает устройство набережной на Ингуле, которая станет местом отдыха, спорта и общественных мероприятий. Там хотят построить новые причалы для катеров и яхт, Водный дворец, Клуб юных моряков, муниципальный яхт-клуб, детские спортивные школы и даже отель.

Проект набережной в Николаеве
Проект новой набережной в Николаеве. Фото: Николаевский горсовет

"Отдых на воде, спорт, массовые общественные мероприятия, выставки, водный туризм и пляжный отдых на нижней набережной Ингула должны получить новое лицо", — считает руководитель этого направления проекта Владимир Сысоев.

Проект судостроительного завода

Целью специалистов является сохранить исторические здания завода, создать зеленые зоны и площадки для малого судостроения и технологического парка. Кроме того, в проектах предусмотрено создание музея кораблей под открытым небом, офисных и жилых домов, театра и канатной дороги, которая соединит оба берега реки.

"Мы пытались со всех сторон посмотреть на будущее самого старшего судостроительного завода нашего города, сохранить судостроение и заложить его развитие с учетом мировых тенденций в этой сфере, опирающихся на высокотехнологичное производство и создание кластеров" , — отметил руководитель экспертной группы по разработке концепции Игорь Лисицкий.

Напомним, что команда архитекторов из Одессы представила амбициозный проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенный в самом сердце города. Его концепция состоит в том, чтобы объединить историю, современность, культуру и природу Одессы.

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