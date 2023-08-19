Поїзди з Одеси до Польщі тимчасово не курсуватимуть через ремонтні роботи
Польська залізниця планує ремонт залізничного полотна, через що анонсувала зміни у русі деяких маршрутів. Рейси з Одеси будуть тимчасово скасовані.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці.
За інформацією залізничників, ремонт польські колеги розпочнуть з 8 вересня у Перемишлі.
"П'ятницями та суботами протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+", — йдеться у повідомленні.
Які рейси скасують
- поїзд №35/36 Одеса — Перемишль;
- №89/90 Київ — Перемишль;
- №31/32 Запоріжжя — Перемишль;
- №73/74 Харків — Перемишль;
- №715/716 Київ — Перемишль.
Які рейси зазнали змін
- №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку;
- №54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).
Нагадаємо, з 3 вересня з України до Польщі почне їздити ще один новий поїзд — №119/120 Київ — Хелм. Через призначення нового потягу кількість місць до польського напрямку буде збільшена на понад 100. Він курсуватиме 5 днів на тиждень.
Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня Незалежності України.