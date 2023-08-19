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Поїзди з Одеси до Польщі тимчасово не курсуватимуть через ремонтні роботи

19 серпня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поїзди з Одеси до Польщі тимчасово не курсуватимуть
Новий поїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Польська залізниця планує ремонт залізничного полотна, через що анонсувала зміни у русі деяких маршрутів. Рейси з Одеси будуть тимчасово скасовані.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці.

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За інформацією залізничників, ремонт польські колеги розпочнуть з 8 вересня у Перемишлі. 

"П'ятницями та суботами протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+", — йдеться у повідомленні.

Які рейси скасують 

  • поїзд №35/36 Одеса — Перемишль;
  • №89/90 Київ — Перемишль;
  • №31/32 Запоріжжя — Перемишль;
  • №73/74 Харків — Перемишль;
  • №715/716 Київ — Перемишль.

Які рейси зазнали змін

  • №36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку;
  • №54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

Нагадаємо, з 3 вересня з України до Польщі почне їздити ще один новий поїзд — №119/120 Київ — Хелм. Через призначення нового потягу кількість місць до польського напрямку буде збільшена на понад 100. Він курсуватиме 5 днів на тиждень. 

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня Незалежності України.

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