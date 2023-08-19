Поїзди з Одеси до Польщі тимчасово не курсуватимуть

Новий поїзд УЗ. Фото: Укрзалізниця

Польська залізниця планує ремонт залізничного полотна, через що анонсувала зміни у русі деяких маршрутів. Рейси з Одеси будуть тимчасово скасовані.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської залізниці.

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"П'ятницями та суботами протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+", — йдеться у повідомленні.

Які рейси скасують

поїзд №35/36 Одеса — Перемишль;

№89/90 Київ — Перемишль;

№31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№73/74 Харків — Перемишль;

№715/716 Київ — Перемишль.

Які рейси зазнали змін

№36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку;

№54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

Нагадаємо, з 3 вересня з України до Польщі почне їздити ще один новий поїзд — №119/120 Київ — Хелм. Через призначення нового потягу кількість місць до польського напрямку буде збільшена на понад 100. Він курсуватиме 5 днів на тиждень.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня Незалежності України.