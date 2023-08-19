Поезда из Одессы в Польшу временно не будут курсировать из-за ремонтных работ
Польская железная дорога планирует ремонт железнодорожного полотна, анонсировала изменения в движении некоторых маршрутов. Рейсы из Одессы будут временно отменены.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.
По информации железнодорожников, ремонт польские коллеги начнут с 8 сентября в Перемышле.
"Пятницами и субботами в течение "месяца ремонтов" в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+", — говорится в сообщении.
Какие рейсы отменят
- поезд №35/36 Одесса — Перемышль;
- №89/90 Киев — Перемышль;
- №31/32 Запорожье — Перемышль;
- №73/74 Харьков — Перемышль;
- №715/716 Киев — Перемышль.
Какие рейсы претерпели изменения
- №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра;
- №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).
Напомним, с 3 сентября из Украины в Польшу начнет ездить еще один новый поезд — №119/120 Киев — Хелм. Из-за назначения нового поезда количество мест в польском направлении будет увеличено более чем на 100. Он будет курсировать 5 дней в неделю.
Также мы писали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню Независимости Украины.