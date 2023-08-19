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Поезда из Одессы в Польшу временно не будут курсировать из-за ремонтных работ

19 августа 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Поезда из Одессы в Польшу временно не будут курсировать
Новый поезд УЗ. Фото: Укрзализныця
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Польская железная дорога планирует ремонт железнодорожного полотна, анонсировала изменения в движении некоторых маршрутов. Рейсы из Одессы будут временно отменены.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

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По информации железнодорожников, ремонт польские коллеги начнут с 8 сентября в Перемышле.

"Пятницами и субботами в течение "месяца ремонтов" в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+", — говорится в сообщении.

Какие рейсы отменят

  • поезд №35/36 Одесса — Перемышль;
  • №89/90 Киев — Перемышль;
  • №31/32 Запорожье — Перемышль;
  • №73/74 Харьков — Перемышль;
  • №715/716 Киев — Перемышль.

Какие рейсы претерпели изменения

  • №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра;
  • №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

Напомним, с 3 сентября из Украины в Польшу начнет ездить еще один новый поезд — №119/120 Киев — Хелм. Из-за назначения нового поезда количество мест в польском направлении будет увеличено более чем на 100. Он будет курсировать 5 дней в неделю.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню Независимости Украины.

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