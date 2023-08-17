З Одещини до Польщі могли експортувати небезпечне вино: подробиці

Людина наливає вино в келих. Фото: pixabay

У вині одеського виробництва виявили шкідливу речовину. Продукт експортували до Польщі, втім шкідливий алкоголь може знаходитись й на полицях місцевих магазинів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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"До Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області надійшло повідомлення європейської системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (𝗥𝗔𝗦𝗙𝗙) від 14 серпня 2023 року № 2023.5493 щодо виявлення каптана у виноградному вині "Кагор" (дата розливу: 13.07.2023), що експортувалось з України (виробник: ПрАТ "Харчовик", вул. Заводська 34, м. Болград, Болградський р-н, Одеська обл., 68702) до Польщі (імпортер: Partner Center Sp. z o.o., Łódź)", — йдеться в повідомленні.

Операторів ринку закликають у разі виявлення вказаного продукту в обігу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області:

Допис ГУ Держпродспоживслужби. Фото: скриншот

Чим небезпечний каптан

Каптан є речовиною з високою фунгіцидною та низькою бактерицидною активністю. Його використовують як ефективну альтернативу бордоській рідині для захисту від паразитарних захворювань, таких як парша, мілдью та оїдіум. Однак цей інгредієнт може позитивно впливати на виноградну лозу, але негативно впливає на процес бродіння та розвиток дріжджових грибів.

Нагадаємо, в Одеській області зосереджено 70% виноградників України. Загальна площа становить понад 23 тисячі гектарів.

Зазначимо, невідкоркована пляшка вина може зберігатися роками, причому більшість із них з віком стають ще кращими. Однак, як тільки ви відкриваєте пляшку, ви різко скорочуєте термін придатності цього алкогольного напою. Чотири лайфхаки, які допоможуть вину зберігатися довше після відкриття — читайте в матеріалі.