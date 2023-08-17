Из Одесской области в Польшу могли экспортировать опасное вино: подробности
В вине одесского производства обнаружили вредное вещество. Продукт экспортировали в Польшу, впрочем, вредный алкоголь может находиться и на полках местных магазинов.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
"В Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области поступило сообщение европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (𝗥𝗔𝗦𝗙𝗙) от 14 августа 2023 года № 2023.5493 о выявлении кафтана в виноградном вине "30, 2:202". Украины (производитель: ЧАО "Пищевик", ул. Заводская 34, г. Болград, Болградский р-н, Одесская обл., 68702) в Польшу (импортер: Partner Center Sp. z oo, Łódź)", — говорится в сообщении.
Операторов рынка призывают в случае обнаружения указанного продукта в обращении сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области:
- г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6
- +380487161301
- [email protected]
Чем опасен кафтан
Каптан является веществом с высокой фунгицидной и низкой бактерицидной активностью. Его используют в качестве эффективной альтернативы бордоской жидкости для защиты от паразитарных заболеваний, таких как парша, милдью и оидиум. Однако этот ингредиент может оказывать положительное воздействие на виноградную лозу, но негативно влияет на процесс брожения и развитие дрожжевых грибов.
Напомним, в Одесской области сосредоточено 70% виноградников Украины. Общая площадь составляет более 23 тысяч гектаров.
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