Головна Одеса Позаду навіть Київ — вартість оренди житла в Одесі зростає

Позаду навіть Київ — вартість оренди житла в Одесі зростає

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 09:34
Вартість оренди нерухомості в Одесі
Ключі від квартири. Фото ілюстративне: УНН

За останні місяці середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі зросла на рекордні 50%, з 6 000 до 12 000 гривень на місяць. Навіть у столиці України підвищення відбулося лише на 6%.

Про це йдетсья у статистичному дослідженні агентства ЛУН.

Читайте також:

Оренда в Одесі

Найбільше за все  по Україні ціни на оренду нерухомості підвищилися в Одесі — на 50%, де зняти житло однокімнатну квартиру в середньому 12 000 гривень на місяць. На другому місті — Вінниця (+13%, 13 000 гривень). На третьому опинилося Дніпро (+10%, 11 000 гривень), а на четвертому — Хмельницький (+7%, 10 700 грн). Замикає топ-5 Київ, де зростання відбулося на 6%, (18 000 грн на місяць).

Найнижчі ціни зафіксовані у Харкові, Запоріжжі та Миколаєві — від 4 000 до 6 000 гривень. 

None - фото 1
Інфографіка ЛУН. Фото: скріншот з сайту ЛУН

Зазначимо, що здорожчання оренди житла в Одесі може пояснюватись сезонним напливом туристів, та зростанням кількості внутрішньо-переміщених осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає квартира в Одесі за 600 доларів на місяць. А також про те, як правильно оформити договір на оренду житла.

Одеса нерухомість ціни на квартири оренда Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
