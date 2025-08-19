Стоимость аренды недвижимости в Одессе

Позади даже Киев — стоимость аренды жилья в Одессе растет
За последние месяцы средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе выросла на рекордные 50%, с 6 000 до 12 000 гривен в месяц. Даже в столице Украины повышение произошло лишь на 6%.
Об этом говорится в статистическом исследовании агентства ЛУН.
Аренда в Одессе
Больше всего по Украине цены на аренду недвижимости повысились в Одессе — на 50%, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 12 000 гривен в месяц. На втором месте — Винница (+13%, 13 000 гривен). На третьем оказалось Днепр (+10%, 11 000 гривен), а на четвертом — Хмельницкий (+7%, 10 700 грн). Замыкает топ-5 Киев, где рост произошел на 6%, (18 000 грн в месяц).
Самые низкие цены зафиксированы в Харькове, Запорожье и Николаеве — от 4 000 до 6 000 гривен.
Отметим, что подорожание аренды жилья в Одессе может объясняться сезонным наплывом туристов, и ростом количества внутренне перемещенных лиц.
