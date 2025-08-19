Стоимость аренды недвижимости в Одессе

Ключи от квартиры. Фото иллюстративное: УНН

За последние месяцы средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе выросла на рекордные 50%, с 6 000 до 12 000 гривен в месяц. Даже в столице Украины повышение произошло лишь на 6%.

Об этом говорится в статистическом исследовании агентства ЛУН.

Реклама

Читайте также:

Аренда в Одессе

Больше всего по Украине цены на аренду недвижимости повысились в Одессе — на 50%, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 12 000 гривен в месяц. На втором месте — Винница (+13%, 13 000 гривен). На третьем оказалось Днепр (+10%, 11 000 гривен), а на четвертом — Хмельницкий (+7%, 10 700 грн). Замыкает топ-5 Киев, где рост произошел на 6%, (18 000 грн в месяц).

Самые низкие цены зафиксированы в Харькове, Запорожье и Николаеве — от 4 000 до 6 000 гривен.

Инфографика ЛУН. Фото: скриншот с сайта ЛУН

Отметим, что подорожание аренды жилья в Одессе может объясняться сезонным наплывом туристов, и ростом количества внутренне перемещенных лиц.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит квартира в Одессе за 600 долларов в месяц. А также о том, как правильно оформить договор на аренду жилья.