Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Позади даже Киев — стоимость аренды жилья в Одессе растет

Позади даже Киев — стоимость аренды жилья в Одессе растет

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 09:34
Стоимость аренды недвижимости в Одессе
Ключи от квартиры. Фото иллюстративное: УНН

За последние месяцы средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе выросла на рекордные 50%, с 6 000 до 12 000 гривен в месяц. Даже в столице Украины повышение произошло лишь на 6%.

Об этом говорится в статистическом исследовании агентства ЛУН.

Реклама
Читайте также:

Аренда в Одессе

Больше всего по Украине цены на аренду недвижимости повысились в Одессе — на 50%, где снять однокомнатную квартиру стоит в среднем 12 000 гривен в месяц. На втором месте — Винница (+13%, 13 000 гривен). На третьем оказалось Днепр (+10%, 11 000 гривен), а на четвертом — Хмельницкий (+7%, 10 700 грн). Замыкает топ-5 Киев, где рост произошел на 6%, (18 000 грн в месяц).

Самые низкие цены зафиксированы в Харькове, Запорожье и Николаеве — от 4 000 до 6 000 гривен.

None - фото 1
Инфографика ЛУН. Фото: скриншот с сайта ЛУН

Отметим, что подорожание аренды жилья в Одессе может объясняться сезонным наплывом туристов, и ростом количества внутренне перемещенных лиц.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит квартира в Одессе за 600 долларов в месяц. А также о том, как правильно оформить договор на аренду жилья.

Одесса недвижимость цены на квартиры аренда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации