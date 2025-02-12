ПОжежа в пансіонаті для літніх в Одесі

Пожежник на місці події. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

У геріатричному пансіонаті в селі Малігонове Березівського району сталася пожежа, внаслідок якої загинули троє чоловіків 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися. Загоряння сталося на площі 100 квадратних метрів. Для ліквідації від ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 20 осіб особового складу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Подробиці трагедії

Пожежа сталася в одноповерховій будівлі пансіонату близько 21:00 вечора. До приїзду рятувальників було евакуйовано 17 осіб, з яких 6 отримали отруєння продуктами горіння. Усіх мешканців відвезли до лікарні. На місці працювали психологи ДСНС, надано допомогу 10 особам. Наразі Поліцейські опитують врятованих громадян, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, а також вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності закладу.

Вогнеборець на місці події. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Поліція відкрила справу

Поліцією відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки, що призвело до виникнення пожежі, що спричинило загибель людей та майнові збитки в особливо великому розмірі). Винному загрожуватиме тюремний термін до восьми років. Слідчими призначено низку судових експертиз, у тому числі пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку дронами на Київщину, а також про вибух в Одесі.