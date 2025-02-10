Взрыв в Одессе вечером 10 февраля — что известно

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрыв в Одессе снова прогремел вечером, 10 февраля. Вероятно, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Одессе снова прогремел взрыв, вероятно работает ПВО по разведывательному БпЛА! " — говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 10 февраля уже раздавались взрывы в Одессе. Российские захватчики запускали ракеты.

Также в ночь на 10 февраля оккупанты атаковали Киев дронами. В результате падения обломков произошел пожар.