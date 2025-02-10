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В Одессе снова прогремел громкий взрыв

10 февраля 2025 19:53
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в Одессе вечером 10 февраля — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

Взрыв в Одессе снова прогремел вечером, 10 февраля. Вероятно, работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Одессе снова прогремел взрыв, вероятно работает ПВО по разведывательному БпЛА! " — говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог України 10 лютого
Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 10 февраля уже раздавались взрывы в Одессе. Российские захватчики запускали ракеты.

Также в ночь на 10 февраля оккупанты атаковали Киев дронами. В результате падения обломков произошел пожар.

Одесса война взрыв обстрелы ПВО воздушная тревога
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