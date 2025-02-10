Вибух в Одесі ввечері 10 лютого — що відомо

В Одесі знову пролунав гучний вибух
10 лютого 2025 19:53
Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі
Вибух в Одесі знову пролунав ввечері, 10 лютого. Ймовірно, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Читайте також:
Вибух в Одесі
"В Одесі знову пролунав вибух, ймовірно працює ППО по розвідувальному БпЛА!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 10 лютого вже лунали вибухи в Одесі. Російські загарбники запускали ракети.
Також у ніч на 10 лютого окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа.
Читайте Новини.LIVE!