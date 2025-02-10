Вибух в Одесі ввечері 10 лютого — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: соцмережі

Вибух в Одесі знову пролунав ввечері, 10 лютого. Ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибух в Одесі

"В Одесі знову пролунав вибух, ймовірно працює ППО по розвідувальному БпЛА!" — йдеться у повідомленні.

Допис про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 10 лютого вже лунали вибухи в Одесі. Російські загарбники запускали ракети.

Також у ніч на 10 лютого окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа.