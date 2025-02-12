Пожар в пансионате для пожилых в Одессе

Пожарный на месте происшествия. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В гериатрическом пансионате в селе Малигоново Березовского района произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин 53, 76 и 77 лет, они самостоятельно не передвигались. Возгорание произошло на площади 100 квадратных метров. Для ликвидации от ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Подробности трагедии

Пожар произошел в одноэтажном здании пансионата около 21:00 вечера. До приезда спасателей были эвакуированы 17 человек, из которых 6 получили отравление продуктами горения. Всех постояльцев в больницу. На месте работали психологи ГСЧС, оказана помощь 10 лицам. Сейчас полицейские опрашивают спасенных граждан, устанавливают дополнительных очевидцев и свидетелей происшествия, а также изучают изъятую документацию относительно правовой деятельности учреждения.

Огнеборец на месте происшествия. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Полиция открыла дело

Полицией открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, приведшее к возникновению пожара, что стало причиной гибели людей и имущественный ущерб в особо крупном размере). Виновному грозит тюремный срок до восьми лет. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническую и экспертизу безопасности жизнедеятельности.

Напомним, недавно мы писали об атаке дронами на Киевскую область, а также о взрыве в Одессе.