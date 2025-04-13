Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській arrow

Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській

13 квітня 2025 12:12
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Пожежа в Одесі на Спиридонівській 13 квітня — що відомо
Рятувальники відчиняють двері. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Уранці 13 квітня на вулиці Спиридонівській в Одесі сталася пожежа у квартирі житлового будинку. Рятувальники прибули на місце події у посиленому складі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
 

Реклама
Читайте також:
Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській - фото 1
Пожежні машини в центрі Одеси. Фото: ДСНС

Пожежа в Одесі

За їхньою інформацією, у Приморському районі виникло загоряння на четвертому поверсі чотириповерхового будинку. Осередком займання стала міжкімнатна перегородка однієї з квартир.

Рятувальники прибули на місце за підвищеним номером виклику. Усього було залучено 8 одиниць техніки та 36 рятувальників. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу швидко локалізували та ліквідували.

Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській - фото 2
Рятувальник розбиває стіну, щоб дістатися до осередку займання. Фото: ДСНС

Евакуація не знадобилась

Попри загрозу поширення вогню, евакуація мешканців не знадобилась. За попередніми даними, ніхто не постраждав, жертв немає. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються. Також триває оцінка матеріальних збитків, які могли бути завдані вогнем.

Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській - фото 3
Рятувальники пробивають підлогу. Фото: ДСНС

У ДСНС наголошують: дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках — критично важливе, особливо в умовах щільної забудови історичного центру міста. У будинках старого фонду часто використовуються легкозаймисті матеріали, що підвищує ризики для мешканців.

Пожежа в центрі Одеси — загорілася квартира на Спиридонівській - фото 4
Пожежні працюють на місці займання. Фото: ДСНС

Одеситів закликають бути пильними та в разі підозрілих запахів або диму — негайно звертатися до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, у Куп'янську після атаки РФ горіли квартири. Також ми писали, що на Одещині бабуся викрала внучку і зникла з нею

Одеса пожежа житло Новини Одеси рятувальники вогонь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама