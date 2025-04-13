Пожежа в Одесі на Спиридонівській 13 квітня — що відомо

Рятувальники відчиняють двері. Фото: ДСНС

Уранці 13 квітня на вулиці Спиридонівській в Одесі сталася пожежа у квартирі житлового будинку. Рятувальники прибули на місце події у посиленому складі. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це у неділю, 13 квітня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.



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Пожежа в Одесі

За їхньою інформацією, у Приморському районі виникло загоряння на четвертому поверсі чотириповерхового будинку. Осередком займання стала міжкімнатна перегородка однієї з квартир.

Рятувальники прибули на місце за підвищеним номером виклику. Усього було залучено 8 одиниць техніки та 36 рятувальників. Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу швидко локалізували та ліквідували.

Рятувальник розбиває стіну, щоб дістатися до осередку займання. Фото: ДСНС

Евакуація не знадобилась

Попри загрозу поширення вогню, евакуація мешканців не знадобилась. За попередніми даними, ніхто не постраждав, жертв немає. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються. Також триває оцінка матеріальних збитків, які могли бути завдані вогнем.

Рятувальники пробивають підлогу. Фото: ДСНС

У ДСНС наголошують: дотримання правил пожежної безпеки в житлових будинках — критично важливе, особливо в умовах щільної забудови історичного центру міста. У будинках старого фонду часто використовуються легкозаймисті матеріали, що підвищує ризики для мешканців.

Пожежні працюють на місці займання. Фото: ДСНС

Одеситів закликають бути пильними та в разі підозрілих запахів або диму — негайно звертатися до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, у Куп'янську після атаки РФ горіли квартири. Також ми писали, що на Одещині бабуся викрала внучку і зникла з нею.