Пожар в Одессе на Спиридоновской 13 апреля - что известно

Спасатели открывают двери. Фото: ГСЧС

Утром 13 апреля на улице Спиридоновской в Одессе произошел пожар в квартире жилого дома. Спасатели прибыли на место происшествия в усиленном составе. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Пожарные машины в центре Одессы. Фото: ГСЧС

Пожар в Одессе

По их информации, в Приморском районе возникло возгорание на четвертом этаже четырехэтажного дома. Очагом возгорания стала межкомнатная перегородка одной из квартир.

Спасатели прибыли на место по повышенному номеру вызова. Всего было привлечено 8 единиц техники и 36 спасателей. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро локализовали и ликвидировали.

Спасатель разбивает стену, чтобы добраться до очага возгорания. Фото: ГСЧС

Эвакуация не понадобилась

Несмотря на угрозу распространения огня, эвакуация жителей не понадобилась. По предварительным данным, никто не пострадал, жертв нет. Причины возникновения возгорания сейчас устанавливаются. Также продолжается оценка материального ущерба, который мог быть нанесен огнем.

Спасатели пробивают пол. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отмечают: соблюдение правил пожарной безопасности в жилых домах — критически важно, особенно в условиях плотной застройки исторического центра города. В домах старого фонда часто используются легковоспламеняющиеся материалы, что повышает риски для жителей.

Пожарные работают на месте возгорания. Фото: ГСЧС

Одесситов призывают быть бдительными и в случае подозрительных запахов или дыма — немедленно обращаться в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, в Купянске после атаки РФ горели квартиры. Также мы писали, в Одесской области бабушка похитила внучку и исчезла с ней.