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Головна Одеса Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки

Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 18:50
Вибухи в Одесі 29 липня — РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару по Одесі. Усі пожежі, що виникли внаслідок атаки, вдалося повністю загасити, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомили у ДСНС Одещини, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ракетний удар по Одесі

За даними рятувальників, унаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі на території недіючого підприємства та сухої рослинності.

Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки - фото 1
Рятувальник. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники оперативно локалізували осередки займання, а згодом повністю ліквідували їх.

Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки - фото 2
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, вдень 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

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Пожежі після ракетного удару по Одесі ліквідовано: що відомо про наслідки атаки - фото 3
Рятувальник. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку міста, після чого в Одесі пролунали вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про пошкодження об'єкта інфраструктури, а на місці влучання виникли пожежі, які рятувальники вже повністю ліквідували.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія потужних вибухів, а внаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують регулярно атакувати Одесу та область, застосовуючи різні види озброєння й змінюючи маршрути ударів. Водночас Україна завдає ударів по військових об'єктах РФ, зокрема в акваторії Чорного моря, а протистояння навколо морської логістики залишається одним із ключових напрямків війни.

Одеса війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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