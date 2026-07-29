Вибухи в Одесі 29 липня — РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі міста

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського ракетного удару по Одесі. Усі пожежі, що виникли внаслідок атаки, вдалося повністю загасити, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомили у ДСНС Одещини, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ракетний удар по Одесі

За даними рятувальників, унаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі на території недіючого підприємства та сухої рослинності.

Рятувальник. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайники оперативно локалізували осередки займання, а згодом повністю ліквідували їх.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, вдень 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі.

Читайте також:

Рятувальник. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет у напрямку міста, після чого в Одесі пролунали вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про пошкодження об'єкта інфраструктури, а на місці влучання виникли пожежі, які рятувальники вже повністю ліквідували.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія потужних вибухів, а внаслідок атаки зазнала пошкоджень інфраструктура.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують регулярно атакувати Одесу та область, застосовуючи різні види озброєння й змінюючи маршрути ударів. Водночас Україна завдає ударів по військових об'єктах РФ, зокрема в акваторії Чорного моря, а протистояння навколо морської логістики залишається одним із ключових напрямків війни.