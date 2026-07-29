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Главная Одесса Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки

Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 18:50
Взрывы в Одессе 29 июля — РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре города
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Одессе. Все пожары, возникшие в результате атаки, удалось полностью потушить, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области, передает Новини.LIVE.

Что известно о ракетном ударе по Одессе

По данным спасателей, в результате российского обстрела вспыхнули пожары на территории недействующего предприятия и в сухой растительности.

Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки - фото 1
Спасатель. Фото: ГСЧС Одесской области

Службы чрезвычайных ситуаций оперативно локализовали очаги возгорания, а впоследствии полностью ликвидировали их.

Пожары после ракетного удара по Одессе ликвидированы: что известно о последствиях атаки - фото 2
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, днем 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

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Спасатель. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет в направлении города, после чего в Одессе раздались взрывы. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, а в месте попадания возникли пожары, которые спасатели уже полностью ликвидировали.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В городе прогремела серия мощных взрывов, а в результате атаки была повреждена инфраструктура.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают регулярно наносить удары по Одессе и области, применяя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. В то же время Украина наносит удары по военным объектам РФ, в частности в акватории Черного моря, а противостояние вокруг морской логистики остается одним из ключевых направлений войны.

Одесса война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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