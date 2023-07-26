Пожежники на Одещині врятували 20 га українського хліба

Пожежа в полі. Фото: ДСНС

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Гавиноси в Подільському районі. Під загрозою знищення було пшеничне поле.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Прибувши на місце події, рятувальники зіткнулися з вогнем, що обгортав 0,7 гектара сухої трави та 2 гектари пшениці на корені. Вогнеборці за трохи більше ніж годину зуміли локалізувати пожежу, а за дві години повністю її приборкати.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Дії рятувальників дозволили уникнути повного знищення поля з пшеницею, яке охоплювало 20 гектарів. Для успішного приборкання стихії було залучено 2 одиниці техніки та 8 досвідчених рятувальників.

Вогонь швидко розповсюджувався. Фото: ДСНС в Одеській області

Правила поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101.

Нагадаємо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.