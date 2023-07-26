Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пожежники на Одещині врятували 20 га українського хліба arrow

Пожежники на Одещині врятували 20 га українського хліба

26 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежники на Одещині врятували 20 га українського хліба
Пожежа в полі. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Гавиноси в Подільському районі. Під загрозою знищення було пшеничне поле. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Прибувши на місце події, рятувальники зіткнулися з вогнем, що обгортав 0,7 гектара сухої трави та 2 гектари пшениці на корені. Вогнеборці за трохи більше ніж годину зуміли локалізувати пожежу, а за дві години повністю її приборкати. 

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області

Дії рятувальників дозволили уникнути повного знищення поля з пшеницею, яке охоплювало 20 гектарів. Для успішного приборкання стихії було залучено 2 одиниці техніки та 8 досвідчених рятувальників.

Вогонь швидко розповсюджувався. Фото: ДСНС в Одеській області
Вогонь швидко розповсюджувався. Фото: ДСНС в Одеській області

Правила поведінки: 

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101. 

Нагадаємо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз