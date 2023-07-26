Пожежники на Одещині врятували 20 га українського хліба
До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами села Гавиноси в Подільському районі. Під загрозою знищення було пшеничне поле.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
Прибувши на місце події, рятувальники зіткнулися з вогнем, що обгортав 0,7 гектара сухої трави та 2 гектари пшениці на корені. Вогнеборці за трохи більше ніж годину зуміли локалізувати пожежу, а за дві години повністю її приборкати.
Дії рятувальників дозволили уникнути повного знищення поля з пшеницею, яке охоплювало 20 гектарів. Для успішного приборкання стихії було залучено 2 одиниці техніки та 8 досвідчених рятувальників.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101.
Нагадаємо, за добу 25 липня в Одеській області було зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.