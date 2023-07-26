Пожарные в Одесской области спасли 20 га украинского хлеба
В Службу спасения поступило сообщение о пожаре вне села Гавиносы в Подольском районе. Под угрозой уничтожения находилось пшеничное поле.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
Прибывшие на место происшествия спасатели столкнулись с огнем, который оборачивал 0,7 гектара сухой травы и 2 гектара пшеницы на корню. Пожарные за чуть больше часа сумели локализовать пожар, а через два часа полностью его обуздать.
Действия спасателей позволили избежать полного уничтожения поля с пшеницей, охватывавшей 20 гектаров. Для успешного укрощения стихии были привлечены 2 единицы техники и 8 опытных спасателей.
Правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.
Напомним, за сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.