Пожарные в Одесской области спасли 20 га украинского хлеба

Пожар в поле. Фото: ГСЧС

В Службу спасения поступило сообщение о пожаре вне села Гавиносы в Подольском районе. Под угрозой уничтожения находилось пшеничное поле.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Прибывшие на место происшествия спасатели столкнулись с огнем, который оборачивал 0,7 гектара сухой травы и 2 гектара пшеницы на корню. Пожарные за чуть больше часа сумели локализовать пожар, а через два часа полностью его обуздать.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Действия спасателей позволили избежать полного уничтожения поля с пшеницей, охватывавшей 20 гектаров. Для успешного укрощения стихии были привлечены 2 единицы техники и 8 опытных спасателей.

Огонь быстро распространялся. Фото: ГСЧС в Одесской области

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, за сутки 25 июля в Одесской области было зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.