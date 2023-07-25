Пожежна небезпека: за добу на Одещині згоріло 25 га землі
За останні 24 години в Одеській області зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
"На жаль, більшість громадян не усвідомлюють, що такі загоряння є дуже небезпечними — забруднюють повітря, загрожують населеним пунктам, завдають шкоди навколишньому середовищу, наражають на небезпеку життя та здоров’я людей та спричиняють економічні збитки", — йдеться в повідомленні.
Правила поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101.
Нагадаємо, за добу 21 липня в регіоні сталось майже два десятки пожеж. Це призвело до знищення 16 га земель.