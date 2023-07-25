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Пожежна небезпека: за добу на Одещині згоріло 25 га землі

25 липня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Пожежна небезпека: за добу на Одещині згоріло 25 га землі
Пожежа в полі. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За останні 24 години в Одеській області зафіксовано 29 загорянь сухої рослинності. В результаті пожеж було знищено понад 25 гектарів землі.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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"На жаль, більшість громадян не усвідомлюють, що такі загоряння є дуже небезпечними — забруднюють повітря, загрожують населеним пунктам, завдають шкоди навколишньому середовищу, наражають на небезпеку життя та здоров’я людей та спричиняють економічні збитки", — йдеться в повідомленні. 

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС в Одеській області
Спецтехніка посеред спаленого поля. Фото: ДСНС в Одеській області
Спецтехніка посеред спаленого поля. Фото: ДСНС в Одеській області

Правила поведінки: 

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

В разі виникнення пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації негайно звертайтеся до Служби порятунку за номером 101. 

Нагадаємо, за добу 21 липня в регіоні сталось майже два десятки пожеж. Це призвело до знищення 16 га земель.

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