Пожарная опасность: за сутки в Одесской области сгорело 25 га земли

Пожар в поле. Фото: ГСЧС

За последние 24 часа в Одесской области зафиксировано 29 возгораний сухой растительности. В результате пожаров было уничтожено более 25 гектаров земли.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"К сожалению, большинство граждан не осознают, что такие возгорания очень опасны — загрязняют воздух, угрожают населенным пунктам, наносят вред окружающей среде, подвергают опасности жизни и здоровью людей и наносят экономический ущерб", — говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Одесской области

Спецтехника посреди сожженного поля. Фото: ГСЧС в Одесской области

Правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

В случае возникновения пожара или любой другой чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101.

Напомним, за сутки 21 июля в регионе произошло почти два десятка пожаров . Это привело к уничтожению 16 гектаров земель.