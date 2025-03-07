Українська ППО залежить від США - одеський оборонець

Віійськовий підрозділу ППО. Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

Українська протиповітряна оборона на 50% залежить від військової допомоги США. А запасу ракет, навість при оптимістичному прогнозі, може вистачити лише на півроку.

Про це командир підрозділу ППО Одеської області Олексій Коваленко повідомив журналістам видання Le Monde.

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За словами Олексія Коваленко, 50% української ППО залежить від США, 25-30% — від європейських партнерів, а решта наявних систем — радянські комплекси. Крім того,

зупинка обміну розвідданими між Україною та США погіршує ситуацію. Оскільки наші військові використовували інформацію від американських супутників для виявлення балістичних ракет, "Орєшників" та безпілотників.

На скільки вистачить ракет

За оцінками української влади, запасу ракет ППО вистачить приблизно на пів року, проте тільки за умови відсутності інтенсивних обстрілів. Також Україні бракуватиме комплексів "Patriot", які надавали Сполучені Штати. Без систем протиповітряної оборони, наші міста могли б зазнати масованих руйнувань, подібно до сирійських, додає військовий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 120 винищувачів для захисту України. А також про те, скільки кораблів РФ сьогодні на патрулюванні.