Ракетоносії РФ знову на патрулюванні біля Одещини

Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: novoeizdanie

Військовий флот РФ продовжує створювати загрозу в акваторіях Чорного та Середземного морів. Сьогодні, 7 березня, ворог знову вивів на патрулювання шість носіїв крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 3 російські кораблі із "Калібрами" загальним залпом до 8 ракет. У Середземному наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 22 судна, 5 з яких рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли 5 кораблів, 2 з яких потім прямували в бік Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

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