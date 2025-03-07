Ракетоносители РФ снова на патрулировании возле Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: novoeizdanie

Военный флот РФ продолжает создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 7 марта, враг снова вывел на патрулирование шесть носителей крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 3 российских корабля с "Калибрами" общим залпом до 8 ракет. В Средиземном сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В Азовской акватории активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 22 судна, 5 из которых двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли 5 кораблей, 2 из которых затем направлялись в сторону Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки в Одесской области. А также о военных действиях на Херсонщине.