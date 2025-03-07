Украинская ПВО зависит от США - одесский защитник

Военное подразделение ПВО. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

Украинская противовоздушная оборона на 50% зависит от военной помощи США. А запаса ракет, даже при оптимистическом прогнозе, может хватить лишь на полгода.

Об этом командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко сообщил журналистам издания Le Monde.

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Без США будет трудно

По словам Алексея Коваленко, 50% украинской ПВО зависит от США, 25-30% — от европейских партнеров, а остальные имеющиеся системы — советские комплексы. Кроме того,

остановка обмена разведданными между Украиной и США ухудшает ситуацию. Поскольку наши военные использовали информацию от американских спутников для обнаружения баллистических ракет, "Орешников" и беспилотников.

На сколько хватит ракет

По оценкам украинских властей, запаса ракет ПВО хватит примерно на полгода, однако только при условии отсутствия интенсивных обстрелов. Также Украине будет не хватать комплексов Patriot, которые предоставляли Соединенные Штаты. Без систем противовоздушной обороны наши города могли бы подвергнуться массированным разрушениям, подобно сирийским, добавляет военный.

Напомним, недавно мы писали о 120 истребителях для защиты Украины. А также о том, сколько кораблей РФ сегодня на патрулировании.