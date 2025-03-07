Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ПВО на Одесчине нуждается в поддержке США — заявление военного arrow

ПВО на Одесчине нуждается в поддержке США — заявление военного

7 марта 2025 11:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Украинская ПВО зависит от США - одесский защитник
Военное подразделение ПВО. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Украинская противовоздушная оборона на 50% зависит от военной помощи США. А запаса ракет, даже при оптимистическом прогнозе, может хватить лишь на полгода.

Об этом командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко сообщил журналистам издания Le Monde.

Читайте также:

Без США будет трудно

По словам Алексея Коваленко, 50% украинской ПВО зависит от США, 25-30% — от европейских партнеров, а остальные имеющиеся системы — советские комплексы. Кроме того,
остановка обмена разведданными между Украиной и США ухудшает ситуацию. Поскольку наши военные использовали информацию от американских спутников для обнаружения баллистических ракет, "Орешников" и беспилотников.

На сколько хватит ракет

По оценкам украинских властей, запаса ракет ПВО хватит примерно на полгода, однако только при условии отсутствия интенсивных обстрелов. Также Украине будет не хватать комплексов Patriot, которые предоставляли Соединенные Штаты. Без систем противовоздушной обороны наши города могли бы подвергнуться массированным разрушениям, подобно сирийским, добавляет военный.

Напомним, недавно мы писали о 120 истребителях для защиты Украины. А также о том, сколько кораблей РФ сегодня на патрулировании.

Одесса Украина Новости Одессы ПВО война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама