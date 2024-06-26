Мітинг на Думській: одесити вийшли на протест проти недоречних закупівель

Одесит на мирному пікеті біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Вже майже звична картина — на Думській площі стоять одесити з плакатами, а депутати поспішають проходять повз людей, навіть не звертаючи на них увагу. Воно й зрозуміло у народних обранців багато своїх справ, а тут ще й сесія міської ради і знову треба сидіти у залі та голосувати за важливі для міста рішення. Ось тільки одне з важливих рішень сьогодні це підтримка ЗСУ — так вважають люди, які в черговий раз прийшли, щоб все ж таки спробувати достукатися до можновладців.

Журналісти Новини.LIVE побували на мітингу та особисто дізналися найголовніше.

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Мітинг на Думській площі

Сьогодні пікетувальники зібралися перед засіданням сесії Одеської міської ради, після чого відвідали її. Але їхнє волевиявлення перебила повітряна тривога, яку оголосили посеред сесії. І всі люди пройшли до укриття.

Мітингувальники проходять контроль у мерії. Фото: Новини.LIVE

Десятки небайдужих одеситів вийшли до будівлі мерії, аби висловити своє незадоволення недоречними закупівлями під час війни. Серед головних їхніх вимог є виділення з бюджету кошти на ЗСУ, а не на ремонти судів, бруківку та озеленення. Вони прийшли з плакатами, які закликають звернути увагу на проблему та долучитися всіх охочих. Адже війна триває, а військові потребують допомоги цивільних.

"Ми прийшли сьогодні під мерію з вимогою виділяти кошти на необхідні потреби ЗСУ. Вимагаємо 20% з місцевого бюджету виділяти на всі потреби ЗСУ, які зараз є. Це дрони, автівки, турнікети, одні з самих гарячих напрямків. Вже Кабінет Міністрів підписав дозвіл фінансувати з місцевих бюджетів. Шкода, що тільки дозволив фінансувати, а не зобов'язав. Дуже сумно дивитися, що ці гроші направляються на не пріоритетні поки тендери — про клумби, тротуари я взагалі це мовчу", — зазначає жінка добровольця Лілія.

Одеситка Лілія з сином. Фото: Новини.LIVE

Мітингувальники спілкуються з депутатом міськради. Фото: Новини.LIVE

На акції пікетувальники зверталися до депутатів, які прямували на сесію. Однак обранці не звертали уваги на людей, а крокували далі у своїх справах. Мітингувальники кажуть, що така реакція на суспільство під час війни неприпустима.

"Вони від нас весь час відмахуються. І депутати, і Труханов говорять: чого ви тут стоїте? А ми хочемо, щоб на нас звернули увагу — це всього година раз на тиждень. А депутати проходять і не читають. Будь ласка, читайте, ми для вас тут пишемо — але вони не звертають уваги", — додала одеситка Вікторія.

Одеситка Вікторія на протесті. Фото: Новини.LIVE

Люди протестують біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Звернення до мера

До мирного пікету сьогодні доєдналася одеситка та матір військового, яка свої вимоги висловила міському голові особисто. На що мер відповів, що місто від себе робить усе необхідне і більше наразі неможливо віддати, адже економіка піде у мінус.

"Але ми виходимо не проти держави — ми виходимо проти нерозсудливих витрат. От я кажу: Геннадію Леонідовичу, подивіться на ситуацію з нашого боку. Ми маємо право висловлювати свої бачення. Ми сюди виходимо, ми висловлюємо бачення всіх тих людей, які не можуть зараз прийти. Але всі меседжі у нас на плакатах, і вони стосуються не тільки проблем міської ради, тендерів, які вона проводить — Вона стосується проблем взагалі", — розповіла мати військового з позивним "Фарш".

Мати військового прийшла на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Мітингувальники прийшли на протест із дітьми. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть депутати

Цього разу деякі депутати зупинялися та підходили до пікетувальників, щоб вислухати їхні вимоги. Зокрема, Петро Обухов зазначив, що майже на кожній сесії депутати ухвалюють виділення коштів на потреби одеських бригад у різних гарячих точках. Також він сказав, що другорядні програми, як "Цифрова Одещина", сьогодні поставлені на паузу — інвесторів до неї не залучатимуть.

"Ми зараз вивчаємо та відкликаємо усе, що викликає питання про недоречні витрати. Все буде реалізовуватися силами міста, без допомоги якихось таких благодійників в лапках. І ми сьогодні на сесії виділяємо кошти на відновлення будинків, які були пошкоджені внаслідок агресії. Все інше зараз не на часі", — наголосив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Десятки людей прийшли під стіни мерії. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він пояснив, що вимоги про виділення 20% бюджету на потреби армії виконати майже неможливо, бо більша частина бюджету — це фінансування шкіл та лікарень. Але цю кількість від прибутку міста абсолютно спокійно можна перенаправити, Одеса від цього нічого не втратить.

Маленька пікетувальниця біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Протести мітингувальників на пікеті. Фото: Новини.LIVE

Але вже за годину після початку сесії людей все ж таки запросили до сесійної зали як глядачів. Пройти змогли не всі, а лише ті, хто мав паспорти з собою. Ініціативна група розраховувала, що їм нададуть можливість виступити перед депутатами і таким чином достукатися до них. Але через сигнал тривоги сесію перервали і одесити знову так і не були почуті.

Одесити на засіданні сесії міськради. Фото: Новини.LIVE

Сесія відновилася після того, як було дано відбій. Проте до питань мітингувальників депутати вже так і не повернулися.

Вперше люди вийшли на мітинги під Одеську міську раду наприкінці серпня минулого року. З того часу завдяки небайдужим містянам вдалося скасувати низку тендерів, які вони назвали безглуздими. Наразі ця робота триває та люди кажуть, що виходитимуть на Думську до тих пір, доки влада їх не почує.