Митинг на Думской: одесситы вышли на протест против неуместных закупок

Одессит на мирном пикете у мэрии. Фото: Новини.LIVE

Уже почти привычная картина — на Думской площади стоят одесситы с плакатами, а депутаты спешат проходить мимо людей, даже не обращая на них внимания. Оно и понятно у народных избранников много своих дел, а тут еще сессия городского совета и снова нужно сидеть в зале и голосовать за важные для города решения. Вот только одно из важных решений сегодня это поддержка ВСУ — так считают люди, которые в очередной раз пришли, чтобы попытаться достучаться до власть имущих.

Журналисты Новини.LIVE побывали на митинге и лично узнали самое главное.

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Сегодня пикетчики собрались перед заседанием сессии Одесского городского совета, после чего посетили его. Но их волеизъявление прервала воздушная тревога, которую объявили посреди сессии. И все люди прошли до укрытия.

Митингующие проходят контроль в мэрии. Фото: Новини.LIVE

Десятки неравнодушных одесситов вышли к зданию мэрии, чтобы выразить свое недовольство неуместными закупками во время войны. Среди главных их требований есть выделение из бюджета средства на ВСУ, а не на ремонт судов, брусчатку и озеленение. Они пришли с плакатами, призывающими обратить внимание на проблему и приобщиться всех желающих. Ведь война продолжается, а военные нуждаются в помощи гражданских.

"Мы пришли сегодня под мэрию с требованием выделять средства на необходимые нужды ВСУ. Требуем 20% из местного бюджета выделять на все нужды ВСУ, которые сейчас есть. Это дроны, автомобили, турникеты, одни из самых горячих направлений. Уже Кабинет Министров подписал разрешение финансировать из местных бюджетов. Жаль, что только разрешил финансировать, а не обязал. Очень грустно смотреть, что эти деньги направляются на не приоритетные пока тендеры — о клумбах, тротуарах я вообще молчу", — отмечает женщина добровольца Лилия.

Одесситка Лилия с сыном. Фото: Новини.LIVE

Митингующие общаются с депутатом горсовета. Фото: Новини.LIVE

На акции пикетчики обращались к депутатам, направлявшимся на сессию. Однако избранники не обращали внимания на людей, а шли дальше по своим делам. Митингующие говорят, что такая реакция на общество во время войны недопустима.

"Они от нас все время отмахиваются. И депутаты, и Труханов говорят: чего вы здесь стоите? А мы хотим, чтобы на нас обратили внимание — это всего час раз в неделю. А депутаты проходят и не читают. Пожалуйста, читайте, мы для вас здесь пишем — но они не обращают внимания", — добавила одесситка Виктория.

Одесситка Виктория в протесте. Фото: Новини.LIVE

Люди протестуют у мэрии. Фото: Новини.LIVE

Обращение к мэру

К мирному пикету сегодня присоединилась одесситка и военная мать, которая свои требования высказала городскому голове лично. На что мэр ответил, что город от себя делает все необходимое и больше невозможно отдать, ведь экономика уйдет в минус.

"Но мы выходим не против государства — мы выходим против безрассудных расходов. Вот я говорю: Геннадий Леонидович, посмотрите на ситуацию с нашей стороны. Мы имеем право выражать свои видения. Мы сюда выходим, мы выражаем видение всех людей, которые не могут сейчас прийти. Но все месседжи у нас на плакатах, и они касаются не только проблем городского совета, тендеров, которые он проводит — они касаются проблем вообще", — рассказала мать военного с позывным "Фарш".

Мать военного пришла на митинг. Фото: Новини.LIVE

Митингующие пришли на протест с детьми. Фото: Новини.LIVE

Что говорят депутаты

В этот раз некоторые депутаты останавливались и подходили к пикетчикам, чтобы выслушать их требования. В частности, Петр Обухов отметил, что почти на каждой сессии депутаты принимают выделение средств на нужды одесских бригад в разных горячих точках. Также он сказал, что второстепенные программы, как "Цифровая Одесчина", сегодня поставлены на паузу — инвесторов в нее не будут привлекать.

"Мы сейчас изучаем и отзываем все, что вызывает вопрос о неуместных расходах. Все будет реализовываться силами города, без помощи каких-то таких благотворителей в кавычках. И мы сегодня на сессии выделяем средства на восстановление домов, которые были повреждены в результате агрессии. Все остальное сейчас не своевременно", — подчеркнул депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Десятки людей пришли под стены мэрии. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, он пояснил, что требования о выделении 20% бюджета на нужды армии выполнить почти невозможно, потому что большая часть бюджета — это финансирование школ и больниц. Но это количество от прибыли города совершенно спокойно можно перенаправить, Одесса от этого ничего не потеряет.

Маленькая пикетчик возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Протесты митингующих на пикете. Фото: Новини.LIVE

Но уже через час после начала сессии людей все же пригласили в сессионный зал как зрителей. Пройти смогли не все, а только те, кто имел паспорта с собой. Инициативная группа рассчитывала, что им предоставят возможность выступить перед депутатами и таким образом достучаться до них. Но из-за сигнала тревоги сессию прервали и одесситы снова так и не были услышаны.

Одесситы на заседании сессии горсовета. Фото: Новини.LIVE

Сессия возобновилась после того, как был дан отбой. Однако к вопросам митингующих депутаты уже так и не вернулись.

В первый раз люди вышли на митинги под Одесский городской совет в конце августа прошлого года. С тех пор, благодаря неравнодушным горожанам, удалось отменить ряд тендеров, которые они назвали бессмысленными. Пока эта работа продолжается и люди говорят, что будут выходить на Думскую до тех пор, пока власть их не услышит.