В Одесі оголосили черговий безглуздий тендер

Відкритий аукціон. Фото: pixabay

Одеські комунальники планують закупити прапори на суму понад 300 тисяч гривень. ЖКС "Хмельницький" оголосило відповідний тендер.

Про це Новини.LIVE дізналося з системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними аукціону, комунальне підприємство має закупити 600 державних прапорів та 300 міських. Також до них замовили й 900 флагштоків. Планують отримати до 31 грудня включно.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Ризики у держзакупівлях

У НАБУ зауважують, що нинішній порядок закупівель вимагає критичних змін. Зокрема, ключові корупційні ризики такі:

неврегульованість визначення вартості продукції, товарів та послуг;

відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевіркою даних про підрядника;

відсутність відповідальності підрядника через подання недостовірних відомостей про себе;

відсутність лімітів на продовження договорів, які укладаються у зв'язку з гострою необхідністю закупівлі;

відсутність гарантії виконання договору підрядником за умови надання авансу;

можливість здійснення закупівель поза торгами.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що звернувся до місцевих влад, щоб вони якимсь чином врегулювали питання щодо закупівель. Він сподівається, що його зрозуміють.