В Одессе объявили очередной нелепый тендер

Открытый аукцион. Фото: pixabay

Одесские коммунальщики планируют закупить флаги на сумму более 300 тысяч гривен. ЖКС "Хмельницкий" объявило соответствующий тендер.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным аукциона, коммунальное предприятие должно закупить 600 государственных флагов и 300 городских. Также к ним заказали и 900 флагштоков. Планируют получить до 31 декабря включительно.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Риски в госзакупках

В НАБУ отмечают, что нынешний порядок закупок требует критических изменений. В частности, ключевые коррупционные риски таковы:

неурегулированность определения стоимости продукции, товаров и услуг;

отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой данных о подрядчике;

отсутствие ответственности подрядчика через предоставление недостоверных сведений о себе;

отсутствие лимитов на продление договоров, заключаемых в связи с острой необходимостью закупки;

отсутствие гарантии выполнения договора подрядчиком при условии предоставления аванса;

возможность осуществления закупок вне торгов.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обратился к местным властям, чтобы они каким-то образом урегулировали вопросы закупок. Он надеется, что его поймут.