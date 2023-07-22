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Флаги за 300 тысяч: в Одессе объявили очередной дурацкий тендер

22 июля 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявили очередной нелепый тендер
Открытый аукцион. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские коммунальщики планируют закупить флаги на сумму более 300 тысяч гривен. ЖКС "Хмельницкий" объявило соответствующий тендер.

Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным аукциона, коммунальное предприятие должно закупить 600 государственных флагов и 300 городских. Также к ним заказали и 900 флагштоков. Планируют получить до 31 декабря включительно.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Риски в госзакупках

В НАБУ отмечают, что нынешний порядок закупок требует критических изменений. В частности, ключевые коррупционные риски таковы:

  • неурегулированность определения стоимости продукции, товаров и услуг;
  • отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой данных о подрядчике;
  • отсутствие ответственности подрядчика через предоставление недостоверных сведений о себе;
  • отсутствие лимитов на продление договоров, заключаемых в связи с острой необходимостью закупки;
  • отсутствие гарантии выполнения договора подрядчиком при условии предоставления аванса;
  • возможность осуществления закупок вне торгов.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обратился к местным властям, чтобы они каким-то образом урегулировали вопросы закупок. Он надеется, что его поймут.

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