В Одессе объявили очередной нелепый тендер

Флаги за 300 тысяч: в Одессе объявили очередной дурацкий тендер
Одесские коммунальщики планируют закупить флаги на сумму более 300 тысяч гривен. ЖКС "Хмельницкий" объявило соответствующий тендер.
Об этом Новини.LIVE узнало из системы электронных закупок Prozorro.
По данным аукциона, коммунальное предприятие должно закупить 600 государственных флагов и 300 городских. Также к ним заказали и 900 флагштоков. Планируют получить до 31 декабря включительно.
Риски в госзакупках
В НАБУ отмечают, что нынешний порядок закупок требует критических изменений. В частности, ключевые коррупционные риски таковы:
- неурегулированность определения стоимости продукции, товаров и услуг;
- отсутствие ответственности заказчика в связи с непроверкой данных о подрядчике;
- отсутствие ответственности подрядчика через предоставление недостоверных сведений о себе;
- отсутствие лимитов на продление договоров, заключаемых в связи с острой необходимостью закупки;
- отсутствие гарантии выполнения договора подрядчиком при условии предоставления аванса;
- возможность осуществления закупок вне торгов.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обратился к местным властям, чтобы они каким-то образом урегулировали вопросы закупок. Он надеется, что его поймут.