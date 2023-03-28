Працевлаштування під час війни

Ринок праці Одеської області — 8 тисяч безробітних на 1200 вакансій

Станом на 1 березня 2023 року в Одеській області офіційно зареєстровано 8 тисяч безробітних, що на 41% менше, ніж минулого року. З них — понад 6 тисяч це жінки, і майже 2 тисячі чоловіки.

Журналісти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи змінювали вони роботу та професію із початку війни.

З початком повномасштабної війни ситуація на українському ринку праці суттєво погіршилась. За рік бойових дій близько 5 мільйонів людей втратили роботу. Зараз кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Одеської обласної служби зайнятості становить 1,3 тис. одиниць, що на 47,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року. На одну вакансію нині претендують 6 осіб.

Які вакансії мають попит

Одеситка Надія вже понад рік безробітна. За фахом вона майстер манікюру. Жінка виїхала за кордон і там, каже, не має змоги робите те, що найкраще вміє.

"Зараз я не працюю поки, бо більше перебуваю за кордоном. Там інші правила, я не готова працювати в таких умовах. Втім, планую повертатися до України та тут відкрити власну справу із манікюрної справи", — розповідає Надія.

Тим часом Одеська обласна служба зайнятості оприлюднила інформацію, які вакансії нині в регіоні мають найбільший попит. Роботодавці сьогодні шукають лікарів різних спеціалізацій, вчителів, водіїв автотранспортних засобів, бухгалтерів, електромонтерів, швачок, операторів котельні, молодший медичний персонал, продавців, підсобних робітників тощо.

Кирило нещодавно розпочав трудову діяльність. Каже, що вибором професії задоволений і не планує її змінювати.

"Я працюю тим, ким мріяв все своє життя. І, ймовірно, не буду змінювати професію, бо мені вона подобається. Навпаки — планую розвиватися. Нині у мене лише початок професійної діяльності. На мою роботу та професійну діяльність війна, на щастя, суттєво не вплинула, тому я працюю за фахом", — зазначає Кирило.

В нинішніх умовах, кажуть експерти, шукачі, стикаючись із проблемами працевлаштування, самостійно проявляють активність при пошуку роботи та готові навчатись і змінювати професію. Одеситка Катерина за останній рік спробувала кілька варіантів нової роботи та нарешті знайшла для себе найбільш слушний.

"Я працюю віддалено. Мені подобається такий формат, тому не планую змінювати щось. З початку війни я працювала в Україні, спробувала виїхати. Але за кордоном в мене нічого не вийшло, тому вирішила повернутися назад і не шкодую", — резюмує Катерина.

Чимало в Одесі та області тих, хто із початком війни залишився на своїх робочих місцях і, попри труднощі, намагаються у буквальному сенсі триматися "на плаву". Федір — фермер. Для нього та його команди робота в аграрному секторі — це неабиякий виклик сьогоденню.

"Нам не довелося змінювати роботу, але стало складніше. Я — фермер. Сьогодні все залежить від того, як працюватиме "зернова ініціатива". Відповідно, якщо будуть більше вивозити українського збіжжя, ціна нашої продукції зростатиме, то для нас це хороша можливість працювати й надалі", — зазначає Федір.

Молоде покоління готове працювати на відбудову країни

Георгій — майбутній лікар. Сьогодні він навчається в медичному університеті. Хлопець вже думає над тим, як свою професію модернізувати. Головна мета, яку перед собою поставив молодик, — працювати на благо своєї країни.

"Із початку війни чимало моїх друзів і знайомих або втратили роботу, або їм стало дуже важко працювати. Але, як я бачу, пройшов рік війни та люди знайшли собі нові робочі місця. Ситуація насправді не така складна, як здається. Люди працюють програмістами, фельдшерами. Іншими словам, робота майбутнього сьогодні у пріоритеті. Я навчаюся на лікаря, але хотів би трохи змінити професію і працювати у медтехніці. Хто сказав, що не можна об’єднати дві професії: медицину та інформаційні технології? Наприклад, бути оператором томографа, рентгенологом. Я залишуся в Україні та буду її розвивати", — наголошує Георгій.

Молоде покоління одеситів нині обирає професії, які б відповідали вимогам сьогоденню. І хоча труднощі працевлаштування є, вони у відчай не впадають. Кажуть, для них прикладом та підтримкою є батьки та родина, які, незважаючи ні на що, працюють.

"Я планую стати фізиком-ядерщиком, мене цікавить квантова механіка. Планую навчатися за кордоном, але згодом повернутися до України та розвивати нашу вітчизняну науку. Члени моєї родини із початку війни як працювали, так і працюють: продають запчастини. Багато грошей перераховують на потреби ЗСУ. Наша родина не змінювала напрям професійної діяльності. А от наші друзі поїхали за кордон і сьогодні працюють там, але всі вони хочуть повернутися назад", — розповідає одеситка Діана.

"Моя родина із початку війни, як працювала, так і працює. Ніхто не змінював напрям діяльності. Але була перерва. Їм довелося трохи призупинити роботу. Більшість наших знайомих залишилися в Україні, мало хто поїхав за кордон. Моя подруга навчалася на програміста, але за кордоном нині працює пакувальницею на заводі. А потім змінила професію на дизайнера графічного", — каже одеситка Катерина.

Як змінити професію: поради фахівців

Якщо ви твердо вирішили змінити сферу своєї професійної діяльності, фахівці Асоціації інноваційної та цифрової освіти радять дотримуватись алгоритму дій із 5 кроків:

Отримайте максимально повну інформацію про сфери, які є на ринку і які зараз активно розвиваються.

Побудуйте уявну матрицю цікаво/нецікаво, перспективно/неперспективно.

Виділіть 10 пріоритетних напрямів.

Співставте власні знання, навички та досвід і спробуйте "відчути" або змоделювати свою можливу роль у кожній сфері.

А для тих, хто все ж таки наважився змінити професію, нагадаємо, що штучний інтелект нині розробив поради, як успішно пройти співбесіду на роботу. Деталі читайте у матеріалі.