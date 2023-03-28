Трудоустройство во время войны

Рынок труда Одесской области — 8 тысяч безработных на 1200 вакансий

По состоянию на 1 марта 2023 года в Одесской области официально зарегистрировано 8 тысяч безработных, что на 41% меньше, чем в прошлом. Из них — более 6 тысяч это женщины, и почти 2 тысячи мужчины.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, меняли ли они работу и профессию с начала войны.

С началом полномасштабной войны ситуация на украинском рынке труда значительно ухудшилась. За год боевых действий около 5 миллионов человек потеряли работу. Сейчас количество вакансий, заявленных работодателями в Одесскую областную службу занятости составляет 1,3 тыс. единиц, что на 47,5% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. На одну вакансию сейчас претендуют 6 человек.

Какие вакансии пользуются спросом

Одесситка Надежда уже больше года безработная. По специальности она мастер маникюра. Женщина уехала за границу и там, говорит, нет возможности делать то, что лучше всего умеет.

"Сейчас я не работаю пока, потому что больше нахожусь за границей. Там другие правила, я не готова работать в таких условиях. Впрочем, планирую возвращаться в Украину и здесь открыть собственное дело по маникюрному делу", — рассказывает Надежда.

Тем временем Одесская областная служба занятости обнародовала информацию, какие вакансии сейчас в регионе пользуются наибольшим спросом. Работодатели сегодня ищут врачей разных специализаций, учителей, водителей автотранспортных средств, бухгалтеров, электромонтеров, швей, операторов котельной, младший медицинский персонал, продавцов, подсобных рабочих и т.д.

Кирилл недавно начал трудовую деятельность. Говорит, что выбором профессии доволен и не планирует ее менять.

"Я работаю тем, кем мечтал всю свою жизнь. И, вероятно, не буду менять профессию, потому что мне она нравится. Наоборот — планирую развиваться. Сейчас у меня только начало профессиональной деятельности. На мою работу и профессиональную деятельность война, к счастью, существенно не повлияла, поэтому я работаю по специальности", — отмечает Кирилл.

В нынешних условиях, говорят эксперты, соискатели, сталкиваясь с проблемами трудоустройства, самостоятельно проявляют активность при поиске работы и готовы учиться и менять профессию. Одесситка Екатерина за последний год попробовала несколько вариантов новой работы и наконец-то нашла для себя наиболее подходящий.

"Я работаю удаленно. Мне нравится такой формат, поэтому не планирую менять что-то. С начала войны я работала в Украине, попыталась уехать. Но за границей у меня ничего не получилось, поэтому решила вернуться назад и не жалею", — резюмирует Екатерина.

Многие в Одессе и области с началом войны остался на своих рабочих местах и, несмотря на трудности, пытаются в буквальном смысле держаться "на плаву". Федор — фермер. Для него и его команды работа в аграрном секторе — это вызов трудностям.

"Нам не пришлось менять работу, но стало сложнее. Я — фермер. Сегодня все зависит от того, как будет работать "зерновая инициатива". Соответственно, если будут больше вывозить украинское зерно, цена нашей продукции будет расти, а для нас это хорошая возможность работать и дальше", — отмечает Федор.

Молодое поколение готово работать на восстановление страны

Георгий — будущий врач. Сегодня он обучается в медицинском университете. Парень уже думает о том, как свою профессию модернизировать. Главная цель, которую перед собой поставил молодой человек, — работать во благо своей страны.

"С начала войны многие мои друзья и знакомые либо потеряли работу, либо им стало очень тяжело работать. Но, как я вижу, прошел год войны и люди нашли себе новые рабочие места. Ситуация на самом деле не так сложна, как кажется. Люди работают программистами, фельдшерами. Иными словами, работа будущего сегодня в приоритете. Я учусь на врача, но хотел бы немного сменить профессию и работать в медтехнике. Кто сказал, что нельзя объединить две профессии: медицину и информационные технологии? Например, быть оператором томографа, рентгенологом. Я останусь в Украине и буду ее развивать", — отмечает Георгий.

Молодое поколение одесситов сейчас выбирает профессии, которые отвечают требованиям настоящего. И хотя трудности трудоустройства есть, они не отчаиваются. Говорят, для них пример и поддержка — родители и семья, которые, несмотря ни на что, работают.

"Я планирую стать физиком-ядерщиком, меня интересует квантовая механика. Хочу учиться за границей, но потом вернуться в Украину и развивать нашу отечественную науку. Члены моей семьи с начала войны как работали, так и работают: продают запчасти. Много денег перечисляют на нужды ВСУ. Наша семья не меняла направление профессиональной деятельности. А вот друзья уехали за границу и сегодня работают там, но все они хотят вернуться назад", — рассказывает одесситка Диана.

"Моя семья с начала войны, как работала, так и работает. Никто не менял направление деятельности. Но был перерыв. Им пришлось немного приостановить работу. Большинство наших знакомых остались в Украине, мало кто уехал за границу. Моя подруга училась на программиста, но за границей сейчас работает упаковщицей на заводе. А потом сменила профессию на дизайнера графического", — говорит одесситка Екатерина.

Как изменить профессию: советы специалистов

Если вы твердо решили изменить область своей профессиональной деятельности, специалисты Ассоциации инновационного и цифрового образования советуют придерживаться алгоритма действий с 5 шагов:

Получите максимально полную информацию о сферах, которые есть на рынке и сейчас активно развиваются.

Постройте воображаемую матрицу интересно/неинтересно, перспективно/не перспективно.

Выделите 10 приоритетных направлений.

Сопоставьте собственные знания, навыки и опыт и попытайтесь "ощутить" или смоделировать свою возможную роль в каждой сфере.

А для тех, кто все же решился сменить профессию, напомним, что искусственный интеллект разработал советы, как успешно пройти собеседование на работу. Подробности читайте в материале.