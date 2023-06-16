Працюють вибухотехніки: в Одесі замінували будівлю суду
Сьогодні, 16 червня, невідомі повідомили про мінування Малиновського районного суду в Одесі. Людей з будівлі евакуювали.
Про це повідомили в Малиновському районному суді.
"Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси. Роботу установи призупинено. Наразі відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", — йдеться в повідомленні.
Що робити в "замінованій" будівлі
Якщо ви опинилися в такій будівлі, є два варіанти: або просуватися разом з натовпом, або, по змозі, вийти з нього. Важливо відокремитися від основного потоку і, головне, не панікувати.
- Важливо відійти убік від основного потоку і, не панікуючи, відділитися на безпечну відстань;
- важливо бути якомога далі від великих людей або тих, хто має об'ємні сумки. Іти слід, високо піднімаючи ноги і ставлячи їх на всю стопу;
- краще зателефонувати на гарячу лінію СБУ чи поліцію і повідомити, що ви не почули про евакуацію й продовжуєте тут перебувати. Обов'язково потрібно представитися, щоб не виникла підозра у провокації;
- постарайтеся відійти від небезпечного об'єкта на 1,5 км, вийти на відкриту місцевість, де немає будівель та дерев.
Нагадаємо, нещодавно правопорушник здійснив анонімний дзвінок на лінію екстреного виклику "102" і повідомив про закладену бомбу в поліцейському відділі міста Чорноморськ, після чого припинив з'єднання. Відразу після отримання повідомлення, експерти з вибухотехнічної безпеки ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію підрозділу поліції і не знайшли жодних слідів вибухових пристроїв.