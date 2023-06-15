"Замінував" відділення поліції: на Одещині жартівник постане перед судом

Вибухотехніки. Фото: Поліція

Правопорушник здійснив анонімний дзвінок на лінію екстреного виклику "102" і повідомив про закладену бомбу в поліцейському відділі міста Чорноморськ, після чого припинив з'єднання. Відразу після отримання повідомлення, експерти з вибухотехнічної безпеки ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію підрозділу поліції і не знайшли жодних слідів вибухових пристроїв.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Вже наступного дня після події оперативні служби зв'язку виявили та затримали підозрюваного — 51-річного місцевого жителя. В ході розслідування виявилося, що він, відзначаючи свій день народження та перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, поширив неправдиву інформацію поліцейським.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон у підозрюваного і затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під наглядом Чорноморської окружної прокуратури проводяться дослідні дії щодо вказаного кримінального правопорушення. Підозрюваному було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху. Суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваного. Розслідування цього випадку триває.

Поліція звертає особливу увагу на той факт, що надання неправдивої інформації щодо загрози безпеці громадян, знищення або пошкодження майна, передбачає кримінальну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України, а саме позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Поліцейські закликають громадян не марнувати час правоохоронних органів, розповсюджуючи неправдиві повідомлення, та нагадують про те, що такі дії можуть позбавити допомоги тих, хто дійсно її потребує.

Нагадаємо, 1 червня невідомі повідомили про мінування Малиновського районного суду в Одесі. Людей з будівлі евакуювали. Інформація про замінування адміністративної будівлі не підтвердилась.

Також в Одесі затримали чоловіка, який телефонував на "102" та повідомляв про підготовку вибуху в одному з торговельних центрів. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.