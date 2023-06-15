"Заминировал" отделение полиции: в Одесской области шутник предстанет перед судом

Взрывотехники. Фото: Полиция

Правонарушитель совершил анонимный звонок на линию экстренного вызова "102" и сообщил о заложенной бомбе в полицейском отделе города Черноморск, после чего прекратил соединение. Сразу после получения сообщения эксперты по взрывотехнической безопасности тщательно осмотрели здание и близлежащую территорию подразделения полиции и не нашли никаких следов взрывных устройств.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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На следующий день после происшествия оперативные службы связи обнаружили и задержали подозреваемого — 51-летнего местного жителя. В ходе расследования выяснилось, что он, отмечая свой день рождения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, распространил ложную информацию полицейским.

Правоохранители изъяли мобильный телефон у подозреваемого и задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под наблюдением Черноморской окружной прокуратуры проводятся опытные действия по указанному уголовному правонарушению. Подозреваемый был уведомлен о подозрении по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за предоставление заведомо ложных сообщений о подготовке взрыва. Суд назначил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого. Расследование этого случая продолжается.

Полиция обращает особое внимание на тот факт, что предоставление ложной информации об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении имущества предусматривает уголовную ответственность согласно Уголовному кодексу Украины, а именно лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Полицейские призывают граждан не терять время правоохранительных органов, распространяя ложные сообщения, и напоминают о том, что такие действия могут лишить помощи тех, кто действительно в ней нуждается.

Напомним, 1 июня неизвестные сообщили о минировании Малиновского районного суда в Одессе. Людей из здания эвакуировали. Информация о заминировании административного здания не подтвердилась.

Также в Одессе задержан мужчина, который звонил по телефону на "10" и сообщал о подготовке взрыва в одном из торговых центров. За совершенное ему грозит лишение свободы.